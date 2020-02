Örebrospelare kollapsade – förd till sjukhus

Foto: Andreas Hillergren/TT

Örebros forward Glenn Gustafsson kollapsade inför SHL-matchen mot Färjestad på bortaplan.

– Det vi vet är att läget är under kontroll och att han är i säkerhet, säger Örebros tränare Niklas Eriksson till C More.

Gustafsson fördes till sjukhus efter att ha fallit ihop inför matchen när Örebrospelarna värmde upp med fotboll. Den 21-årige forwarden svimmade, men vaknade sedan.

Örebro tog det säkra före det osäkra och skickade spelaren till sjukhus.

– Det var en ren säkerhetsåtgärd att ta honom till sjukhus om det skulle vara något allvarligt. Men rapporten säger att det inte är det, säger Niklas Eriksson till C More.

Matchen mellan Färjestad och Örebro pågår.