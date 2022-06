Foto: Per Magnusson

Hanna Stokki leder firandet efter 3–2-segern mot Lidköping. Foto: Per Magnusson

Alingsås har visserligen stora chanser att ta över serieledningen redan under söndagen (möter Gamla Upsala hemma) men det skulle förvåna om inte Uppsala och Växjö nu kommit till toppen av Elitettan för att stanna.

Till exempel gjorde Uppsala under lördagen 6–0 på Älvsjö, samma Älvsjö som Växjö i förra omgången bortabesegrade med 4–0. Samtidigt vann Växjö sin nyckelmatch hemma mot Lidköping med 3–2.

Hjärnspöken försökte även under lördagen ta sig in på Visma Arena sedan Lidköping kvitterat till 1–1, men Växjö DFF jagade bort dessa med en matchavgörande snabb replik.

Minuten efter att Lidköpings Jenny Stadin dunkat in 1–1 via ribban fick Växjös inhoppare Hanna Stokki bollen på högerkanten. Trots uppvaktning slog hon ett perfekt inlägg bakom Lidköpings backlinje och där kunde Evelyn Ijeh skicka in 2–1.