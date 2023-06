Östers IF

Östertränaren summerar: ”Det har varit för mycket upp och ner”

Lördagens 2–2-förlust borta mot Gefle innebär att Öster har spelat in 1,6 poäng (då avrundar vi uppåt) i snitt per match under vårsäsongen. Det är inte tränaren Srdjan Tufegdzic nöjd med.