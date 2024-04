Tingsryd UFC möter Åhus IF borta

Tingsryd UFC möter Åhus IF borta i dag i division 2 södra Götaland dam i fotboll. Tingsryd UFC har haft en tuff start på serien och har bara ett poäng efter två spelade matcher. Åhus IF har sex poäng. Åhus IF vann senast mot Färjestaden med 4-1, Tingsryd UFC lyckades inte lika bra och förlorade mot Hammenhög.