Anton förverkligar sin dröm i Australien: Han ska dyka i Stora Barriärrevet

Anton Strand har bytt ut Växjö mot Australien under ett år. Han ångrar inte en sekund att han tog chansen att resa som backpacker på ett Working Holiday-visum. Under de senaste tre månaderna har han arbetat på en gård som odlar bananer och under våren ska han arbeta på ett dykföretag i Stora Barriärrevet vilket är hans livs dröm.