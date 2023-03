Senare lärde jag mig att min dramaturgiska lösning kallas för deus ex machina, det är latin och betyder ’gud ur maskinen’, och har använts av både Euripides och Tolkien. Numera är det ett ovanligt berättargrepp som publiken finner banalt. Istället tycks deus ex machina ha flyttat ut ur fiktionernas värld och in i verkligheten bland planerare och beslutsfattare.