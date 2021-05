Kristina Bingström: På måndag tar vi liverapporteringen ett steg längre

Alla hockeyintresserade – eller ska vi säga Växjö Lakers-intresserade – fick verkligen sitt lystmäte i alla fall. På smp.se före, under och efter guldmatchen. Redan på måndagsmorgonen drog vi igång vårt speciella liveflöde som bara handlade om guldkampen. Efter avgörandet fortsatte sportredaktionen och webben att pumpa ut artiklar, bilder, filmer, analyser och krönikor till långt in på natten. Som chefredaktör och ansvarig utgivare följde arbetet via datorn. Det var intensivt, stressigt och alla jobbade tillsammans mot samma mål. Det blev riktigt, riktigt bra!