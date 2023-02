Ungredaktionen testade att parkera utan att betala parkeringsavgift på fyra olika parkeringar i Växjö. Norrtull, Stortorget, Strandbjörkshallen och en 15-minuter parkering i centrumkärnan. Testet utfördes mellan kl 15-17 under vardagar.

Magnus Faxén, trafiksamordnare på Växjö kommun, förklarar att utebliven parkeringsavgift är den dominerande orsaken till parkeringsanmärkningar i Växjö. Trots detta så är det cirka 97 procent som betalar för sin parkering. Parkeringsvakterna cirkulerar i centrum främst under dagtid, under kvällar är det mer sällan som just parkeringsavgiften kontrolleras. Då ligger fokuset istället på korsningar och företagsplatser.