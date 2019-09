Vegetarisk norm är fel väg att gå

Vänsterpartiet har lagt en motion till kommunfullmäktige om att införa en vegetarisk norm vid måltider till tjänstepersoner och politiker i Växjö kommun. Centerpartiet i Växjö är kritiska till sättet man angriper köttet och matkulturen i miljöarbetet.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Miljöarbetet förtjänar åtgärder som är hållbara i den stora helheten annars missar vi andra viktiga miljömål vad det gäller öppna landskap och för att stärka den biologiska mångfalden krävs fler betande djur, inte minst gällande naturbeten.

Vi centerpartister diskuterar gärna köttkonsumtionen men att dra allt kött över en kam är fel och kan få förödande konsekvenser på såväl nationell som global nivå. Vad händer om all offentlig sektor börjar utgå från samma policy om att sluta servera kött?

Den offentliga sektorn har en väldigt stor påverkan genom sina konsumtionsvanor vilket gör att vänsterns förslag bidrar till försvagande av den svenska köttproduktionen.

Det svenska köttet ska vi vara stolta över då vi som land är världsledande på djurvälfärd och lågt antibiotikaanvändande. Den svenske bonden gör ett oerhört viktigt arbete som med sina djur håller det svenska landskapet öppet.

Om vi dessutom för in mer vildsvinskött i de offentliga köken kan fler utmaningar mötas. I flera delar av landet finns i dag stora problem med vildsvinsskador, där en ökad efterfrågan på vildsvinskött skulle kunna göra att stammen hålls på en mer rimlig nivå.

För att öka efterfrågan på både beteskött och vildsvinskött är offentlig upphandling ett verktyg som kan göra betydande skillnad, och då är en ensidig vegetarisk kost inte rätta vägen att gå. Detta handlar inte tvunget om ökad köttkonsumtionen, utan om att det kött vi äter ska ställas höga krav på, för både djurens och miljöns skull.

Centerpartiet ser andra utmaningar, exempelvis matsvinnet, som en stor miljöbov och något som vi aktivt måste minska. Idag slängs cirka en tredjedel av all mat, och det mesta slängs av konsumenten vilket är en onödigt stor klimatpåverkan.

Centerpartiet vill på nationell nivå införa ett skarpt nationellt mål till 2030 för att minska svinnet. Vi vill se högre krav på livsmedelsbranschen och att en obligatorisk insamling av matavfall sker, som sedan dessutom kan bli biogas. Centerpartiet i Växjö vill också ta ytterligare krafttag med matsvinnet som ger miljöresultat istället för symbolpolitik.

Detta är dock först och sist en fråga om vilken signal vi som kommun skickar. Är den svenske bonden en tillgång eller ej i klimatarbetet? Centerpartiets svar är tydligt.

Eva Johansson (C), kommunalråd, Andreas Olsson (C), gruppledare, Andreas Håkansson (C), kretsordförande