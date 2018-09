Svensk skogspolitik är i ett ingenmansland

Vi måste skapa en skogspolitik där myndigheterna ses som ett stöd till skogsägaren – inte ett hot, skriver Eskil Erlandsson (C), Viktoria Birgersson (C) och Bengt Göran Birgersson (C).

Foto: PONTUS LUNDAHL / TT

Svensk skogspolitik har hamnat i ett ingenmansland. Allt mer i skogsdebatten handlar om en urholkad äganderätt och otrygghet – allt mindre om framtidstro, utveckling och klimatnytta. S och MP har under fyra år bråkat om inriktningen och lämnat fältet fritt för en rättsosäkerhet som drabbar tusentals skogsägare. Så får det inte fortsätta.

Ägande, ansvar och befogenheter går hand i hand. Det man äger, det förvaltar och vårdar man för framtida generationer. För oss är äganderätten en grundmurad rättighet och en vägledande princip. Därför anser vi att den svenska skogen även i fortsättningen ska vårdas och brukas enligt principen ”frihet under ansvar". Skogsnäringen kan utvecklas, samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras.

Myndigheterna måste tvingas ta större hänsyn till skogsägarna när de fattar beslut. Nu efter valet måste därför en ny regering se över instruktionerna till Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och länsstyrelserna. Dessutom kan inte staten få fortsätta göra om produktiv skogsmark till reservat utan att ekonomiskt kompensera markägaren. Den beslutade intrångsersättningar måste betalas ut, innan staten beslutar om nya naturreservat.

Under de senaste fem åren har antalet förelägganden och förbud vid avverkning ökat med nästan 300 procent. Det visar på en attitydförändring från myndigheternas sida kring skogens roll i samhället. Vi vill istället lyfta fram den enskilda skogsägaren som redan idag, gör långt mer än vad lagen kräver för den biologiska mångfalden, baserat på frivillighet och intresse. Sedan 2002 har bland annat 1000 nya arter hittats och vi har aldrig haft så många högstubbar och död ved i våra skogar.

Skogen är oerhört viktig för svensk ekonomi och skapar många jobb på landsbygden, skogen ger även förnyelsebar energi som vi behöver för att möta det växande klimathotet. Därför är det mycket viktigt att skogsnäringen får rätt förutsättningar för att utvecklas.

Produktionsmålet måste stärkas och tillväxten öka i skogen. Tillgången på råvara är inte tillräcklig och inget tyder på att nuvarande regering kommer att göra något åt det.

Klimatarbetet måste stärkas. För att Sverige ska kunna ta steget in i en fossilfri framtid krävs en stark skogsnäring som vågar fortsätta investera och satsa på forskning och utveckling. Miljöansvar och produktion går hand i hand och därför tror vi på "frihet under ansvar".

Vi vill utveckla miljöarbetet i skogen. Skogen ska även i fortsättningen, skötas och brukas av sina ägare under devisen – frihet under ansvar. Utvecklingen bygger på att skogsägare genom kunskap, intresse och engagemang får möjlighet att fortsätta vårda sina fastigheter.

Vi måste skapa en skogspolitik där myndigheterna ses som ett stöd till skogsägaren – inte ett hot. För att lyckas med detta krävs ett maktskifte och ett nytt ledarskap. Vi behöver enkla men tydliga regler för skogen.

Eskil Erlandsson (C), landsbygdspolitisk talesperson, Viktoria Birgersson (C), kommunpolitiker Uppvidinge, Bengt Göran Birgersson (C), regionpolitiker Kronoberg