Förbättringarna av väg 941 är fortfarande prioriterade för Socialdemokraterna!

Vi vill tacka för att ni lyfter frågan om väg 941 men också placera den där den hör hemma – i moderatstyrda Region Kronoberg. Det är riktigt att länstransportplanen 2022–2033 ska upp för beslut i regionfullmäktige under 2023 och att remissutgåvan föreslår en framskjutning av väg 941. De politiska partierna som är representerade i regionfullmäktige är i detta fall både remissinstans och de som fattar beslut. Socialdemokraterna lämnade 22 november 2021 in ett remissvar där vi tydligt slår an följande gällande väg 941: