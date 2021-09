Socialdemokrati är inte synonymt med en trygg arbetsmiljö i Uppvidinge

Patrik verkar ha glömt att exakt samma situation med ordförandeplatser samt miljonutköp av chefer rådde under perioden 2014–2018, då centern tillsammans med Socialdemokraterna styrde kommunen. Vi måste ju med denna bakgrund dra slutsatsen att varken S, C eller M kan räknas in bland de "seriösa politiska partierna". Eller kanske Patrik själv kan svara på vilka de är?